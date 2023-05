Il campo di bassa pressione presente sul Mediterraneo centrale e sulla nostra Penisola continua a richiamare correnti umide che portano instabilità e precipitazioni diffuse sulla Liguria.

Anche per oggi previsti piovaschi isolati ma nel pomeriggio potrebbe arrivare un miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 14 maggio 2023

Dopo i piovaschi della notte, in mattinata molte nubi accompagnate da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio nelle zone interne, generalmente deboli ed intermittenti lungo la fascia costiera. Sulle Alpi Liguri non si esclude qualche fiocco di neve sopra i 1800 metri di quota.

Nel corso del pomeriggio residua instabilità sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si escludono locali e parziali sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Altrove tempo asciutto con ampie schiarite associate.

Venti: fino al primo pomeriggio moderati, con rinforzi fino a tesi o forti, da nord, a seguire rotazione dai quadranti sud-occidentali.

Mari: da poco mosso a mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature: minime in aumento sulla costa, in lieve calo nelle zone interne. Massime stazionarie ovunque.

Costa: min +11/15°C, max +17/21°C

Interno: min: -1/+10°C , max +14/19°C