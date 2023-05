Arenzano (Genova) – Sono sani e salvi gli occupanti della barca a vela uscita in mare ieri sera, davanti ad Arenzano ma hanno scuffiato, ribaltando lo scafo. La scena è stata vista da terra e sono stati chiamati i soccorsi che sono intervenuti con l’elicottero Drago dei Vigli del Fuoco e i sommozzatori.

Giunto sul posto l’elicottero, i sommozzatori si sono lanciati in mare per accertare che non ci fossero persone in difficoltà nell’imbarcazione ormai affondata ma i naufraghi avevano già raggiunto la riva ed erano infreddoliti ma in buone condizioni di salute.

La squadra giunta via mare con battello pneumatico, si è immersa riportando in superficie la barca che è stata poi trainata sino al porto di Arenzano.