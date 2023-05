Genova – Incidente mortale, ieri notte, in via Lungobisagno Dalmazia, nel quartiere di Staglieno. Ancora una volta è un pedone a pagare il prezzo più alto morendo nell’impatto con un camion dell’Amiu che lo ha travolto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte tra Ponte Guglielmetti e Rotonda Ponte Carrega e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma per la persona non c’era più nulla da fare. L’uomo, un 45enne di origini peruviane, è morto quasi subito per le gravissime ferite riportate nell’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Il conducente del mezzo ha infatti dichiarato che l’uomo travolto avrebbe attraversato la strada all’improvviso.

La polizia locale ha effettuato i rilievi del caso e prosegue le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta della sesta persona deceduta sulle strade di Genova da inizio anno.