Ventimiglia (Imperia) – Un guardiano di una villa è stato aggredito nella notte da un cane, finendo all’ospedale.

Il fatto è accaduto nella frazione di Latte, con l’uomo di 60 anni, aggredito dall’animale, che è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, che sono riusciti a liberarlo e a metterlo in salvo.

Infine, sono giunti sul posto anche i sanitari del 118, che hanno soccorso il guardiano trasportandolo poi in codice giallo, di media gravità, all’ospedale. Sono in corso rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.