Lerici (La Spezia) – Circolava senza la necessaria revisione e con il vetro posteriore venato e “bloccato” con del nastro adesivo il pullman affittato da una scuola del comprensorio di Lerici bloccato dalla polizia a seguito di un controllo poco prima della partenza.

Gli agenti hanno verificato – come spesso succede – la regolarità del mezzo e la sicurezza dei bambini ma la verifica dei documenti ha subito fatto emergere che il pullman non aveva la revisione annuale e quindi non poteva circolare per strada e tantomeno trasportare i bambini in gita scolastica.

Durante la verifica gli agenti hanno anche accertato che il mezzo aveva il vetro posteriore lesionato e che era stato usato del nastro adesivo per bloccare una venatura.

Gli agenti hanno informato il conducente che non avrebbe potuto effettuare il viaggio ed è stato chiamato un veicolo sostitutivo che è stato a sua volta controllato dagli agenti.

Solo una volta accertata la sicurezza e la regolarità della documentazione, gl studenti sono potuti salire per iniziare la gita.

Nel corso dell’anno la Polizia Stradale spezzina, in sinergia con i comprensori scolastici interessati, ha controllato oltre 60 autobus, predisponendo le attività di verifica nei luoghi indicati per la partenza, prima dell’inizio del viaggio.