Un nuovo vortice depressionario muoverà dal Nord Africa sino alla Sicilia inducendo correnti nord orientali sul nord Italia con piogge intense sul Piemonte meridionale e occidentali. Tante nubi e qualche piovasco in Liguria, anche nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 18 maggio 2023

Addensamenti nuvolosi diffusi su tutta la regione, più compatti nelle zone interne di ponente. Qualche schiarita si farà largo tra Genova e il Tigullio nel pomeriggio mentre in tarda serata qualche debole piovasvo interesserà il savonese

Venti forti venti settentrionali al mattino, Deboli variabili al pomeriggio.

Mare molto mosso per onda di terra al largo; mosso/stirato sotto-costa.

Temperature generalmente stazionarie, lieve calo dei valori massimi in costa.

Costa: min 16/20°C, max 21/22°C

Interno: min: +6/15°C , max 12/20°C