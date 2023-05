Genova – All’ospedale San Martino è crollata parte di un contro soffitto in una sala rianimazione del Pronto Soccorso rendendo inagibile una delle postazioni di rianimo.

A segnalarlo la stessa direzione sanitaria del San Martino che in una nota precisa che si è verificato il distaccamento di una porzione del controsoffitto del punto di rianimo del Pronto Soccorso.

Una delle tre postazioni in uso è momentaneamente inagibile. Durante la caduta del pannello la sala non era operativa e in loco non vi erano pazienti né professionisti.

In caso di eventuale emergenza o ingresso di codici rossi la sala è assolutamente operativa, essendo stata opportunamente e rapidamente bonificata.

Nelle prossime ore un’indagine interna accerterà come siano avvenuti i fatti mentre alcuni tecnici sono già al lavoro per verificare eventuali altri cedimenti e le possibili cause.