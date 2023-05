Genova – Nel pomeriggio di ieri una donna di 70 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Galliera dopo essere caduta mentre si trovava a bordo di un bus in via Avio, nel quartiere di Sampierdarena.

Secondo le ricostruzioni, la pensionata sarebbe stata spintonata da un uomo successivamente individuato dagli agenti della polizia locale, i quali l’hanno trasportato in Questura.

Fortunatamente, fin da subito le condizioni della donna sono apparse non gravi.