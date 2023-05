Genova – Affittavano auto di lusso ma poi non le restituivano e le rivendevano all’estero. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri al termine di lunghe indagini scattate su denuncia dell’azienda di Bolzano che risulta essere stata derubata delle autovetture.

I tre, cittadini italiani tra i 25 e i 55 anni, affittavano per periodi prolungati le auto di grosso valore e poi non le restituivano procedendo invece alla denuncia di furto.

Le auto, però, venivano rivendute all’estero dove veniva reimmatricolate e vendute a buon prezzo.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Pegli in collaborazione con le stazioni di Campo Ligure e Voltri hanno ritrovato le auto e ricostruito i passaggi della truffa organizzata dai tre che sono stati individuati e denunciati.