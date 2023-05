Genova – Studenti in visita al comando provinciale per il progetto di Formazione della cultura della legalità. In questi giorni molti studenti delle classi della scuole primarie di Genova stanno visitando la sede e i punti chiave del comando a Forte San Giuliano.

A far visita ai carabinieri circa 50 alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria Brignole Sale dell’Istituto Comprensivo “Albaro”, accompagnati dalle rispettive insegnanti, hanno visitato Forte San Giuliano, sede storica e prestigiosa dell’Arma.

Ricevuti dal comandante del reparto operativo e da personale della locale stazione, i bambini hanno potuto visitare il laboratorio fotografico e dattiloscopico, il Laboratorio Analisi sostanze stupefacenti, i mezzi in dotazione agli artificieri, la Centrale Operativa.

Nell’illustrare i compiti dell’Arma, sono stati spiegate le modalità di intervento dei carabinieri nei vari scenari operativi ed i rischi ed i pericoli dell’uso di sostanze

stupefacenti.

I giovani studenti sono saliti sulle auto e sulle moto dei carabinieri, avendo poi la

possibilità di utilizzare le radio ed i dispositivi di sicurezza in dotazione.