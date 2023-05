Genova – E’ stata aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di disastro colposo, per ora contro ignoti, per il crollo di parte dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria Monte Sperone, sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

L’incidente è avvenuto ieri e al momento non si hanno conferme della prima ricostruzione dei fatti che voleva un pullman “responsabile” del distacco dopo aver urtato la volta della galleria.

Il tratto di autostrada è stato posto sotto sequestro ieri sera e da ieri il traffico viene deviato sull’altra carreggiata con un cambio di corsia che sta creando pesanti disagi e code.

Le indagini sono state affidate agli stessi tecnici che si erano occupati dell’altra indagine sul crollo di parte della volta di una galleria, sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce.

Tra le eventuali spiegazioni di quanto avvenuto c’è effettivamente il crollo a seguito di un impatto oppure un difetto nella posa dei cavi o un ammaloramento dovuto al tempo.

Questa ultima eventualità appare meno probabile visto che la galleria è stata oggetto di un lungo lavoro di manutenzione la scorsa estate e sembra improbabile (ma non impossibile) che i materiali usati si siano già ammalorati.

Resta lo sconcerto delle associazioni dei Consumatori e dei Trasportatori che chiedono che venga fatta la massima chiarezza sull’episodio, soprattutto nella eventualità che si sia trattato di un distacco e non di conseguenza di un impatto per incidente.