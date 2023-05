Genova – Nascondeva nella sua abitazione ben 523 dosi di droga di tre diverse tipologie e 2.300 euro in contanti lo spacciatore fermato dagli agenti della polizia locale in via Balbi.

Grazie alle nuove tecnologie e a riprese video gli agenti della polizia locale sospettavano cje l’uomo spacciasse droga e dopo alcuni appostamenti lo hanno fermato per un controllo in via Balbi e qui bloccato mentre cercava di portare la mano alla bocca per ingerire alcune dosi di droga già pronte per essere rivendute.

L’uomo, dopo avere provato inutilmente a divincolarsi e a fuggire, è stato fermato e portato negli uffici di piazza Ortiz per l’identificazione.

Incrociando i suoi dati personali con ulteriori investigazioni tecnologiche, è stata individuata la stanza concessa a suo uso esclusivo dove, a seguito della perquisizione domiciliare, sono state rinvenute le 523 dosi di stupefacente