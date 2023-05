Genova – Inizia lunedì 29 maggio, al Parco scuola per l’educazione stradale dei Giardini Giovanni Battista Cavagnaro, alle ore 8.30, il primo appuntamento con “Fai strada!”, il nuovo progetto di educazione stradale degli studenti delle scuole primarie genovesi, promosso dall’associazione La Strada Siamo Noi con la partecipazione della Polizia Locale, il sostegno di Comune di Genova e Genova Parcheggi come sponsor, per promuovere la crescita di una cittadinanza più consapevole e sensibile ai pericoli legati all’uso della strada.

Saranno presenti l’assessore alla sicurezza con delega alla Polizia Locale Sergio Gambino, il vice commissario di Polizia Locale Simona Vallosio, la presidente dell’associazione La Strada Siamo Noi Alessandra Gentile e la mobility manager dell’IC Molassana e Prato Barbara Gaggero.

Le lezioni, teoriche e pratiche, coinvolgeranno complessivamente 200 bambini di 6 scuole primarie genovesi, saranno tenute dall’associazione La Strada Siamo Noi e dalla Polizia Locale e si svolgeranno presso i Parchi scuola per l’educazione stradale di Quarto e Staglieno.