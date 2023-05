Mezzanego (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 38 anni coinvolto ieri sera, intorno alle 20, in un grave incidente a Mezzanego.

L’uomo era in sella ad uno scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro un muro.

Subito soccorso da alcuni passanti l’uomo è stato stabilizzato dal personale della Croce Verde di Carasco che ha però valutato la necessità di far intervenire l’elicottero per il trasporto urgente in ospedale.

Il trasferimento è avvenuto in codice rosso, il più grave e una volta raggiunto il pronto soccorso del San Martino i medici hanno riscontrato diverse fratture e lesioni gravi.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.