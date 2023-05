Sestri Levante (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, nella notte, per l’incendio divampato in una cantina di una palazzina di Villa Fontane in frazione San Bernardo, nel territorio del comune di Sestri Levante.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate in un locale adibito a magazzino e in breve le scale si sono riempite di denso fumo nero che ha spaventato le persone residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi i pompieri che hanno accertato che all’interno dell’abitazione non ci fosse nessuno e hanno prestato i primi soccorsi alle persone con sintomi di una leggera intossicazione da fumo e poi hanno spento le fiamme.

Un intervento complesso durato sino alle 3 di notte.

Le fiamme sono state domate e le persone intossicate sono state trasferite in ospedale, a Lavagna, con le ambulanze del 118.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio, molto probabilmente scaturito da un corto circuito.