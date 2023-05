Genova – Non ce l’ha fatta la bambina di 22 mesi ricoverata ieri sera, intorno alle 21, all’ospedale Gaslini.

La Direzione Sanitaria dell’ospedale pediatrico ha comunicato il decesso della bambina genovese giunta al pronto soccorso in grave stato di shock e arresto cardiaco.

La piccola era arrivata in ambulanza, trasportata dal 118.

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono proseguite per circa un’ora, alle fine delle quali è stato purtroppo dichiarato il decesso.

Sulle cause dello shock sono in corso accertamenti.

notizia in aggiornamento