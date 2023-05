Genova – Non ci sarà alcuna costruzione di cassoni per la nuova diga foranea a Pra’ e il materiale verrà approntato solo a Vado Ligure. E’ arrivata la notizia tanto attesa dai comitati del Ponente che avevano manifestato per strada, nei mesi scorsi, per protestare contro l’ennesima servitù che rischiava di ricadere sulle spalle dei quartieri già martoriati. A darne comunicazione ufficiale il presidente del Municipio VII Ponente, Guido Barbazza con un post sui social

“Finalmente firmato il protocollo d’intesa per la costruzione presso il cantiere di Vado Ligure dei cassoni per la nuova diga di Genova – scrive Barbazza – Decade quindi l’opzione di realizzare un nuovo cantiere a Pra’. Ringrazio chi ha contribuito a questa efficace e saggia soluzione, dai Cittadini ai comitati e FondAzione, alle associazioni, alla Giunta, al Consiglio e al personale del Municipio 7 Ponente, agli esponenti politici comunali e regionali, ai Presidenti di ADSP e di Regione Liguria che alla fine hanno optato per la scelta giusta e, infine, in modo particolare, al Vice Ministro Edoardo Rixi che ha saputo ascoltare, comprendere, indirizzare al meglio. Dileguandosi finalmente le negatività e gli stress generati dalla vicenda “cassoni” potremo ora dedicarci con maggiori risorse, concentrazione e serenità alla realizzazione del programma municipale, con il Municipio promotore e propulsore dello sviluppo del Ponente Genovese”.