Genova – E’ in programma domani l’84esima edizione del Giro dell’Appennino, in un percorso di circa 190 chilometri che partirà con il raduno ad Arquata Scrivia alle 10:40, la successiva partenza prevista per le ore 11 e l’arrivo in piazza De Ferrari, in programma per metà pomeriggio.

La corsa toccherà la provincia di Genova per due volte: la prima, prevista per mezzogiorno, vedrà i ciclisti passare da Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Borgo Fornari, per poi prendere la strada per il Passo della Castagnola. La seconda, poco più di un’ora più tardi, sempre da Isola del Cantone, dove poi la corsa proseguirà verso il Passo dei Giovi, quello della Bocchetta e la salita alla Madonna della Guardia.

Infine, la gara entrerà in città da Bolzaneto, per poi proseguire a Cornigliano, Sampierdarena e Foce. L’arrivo sarà in Piazza de Ferrari.