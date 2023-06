Genova – Sale a 12 il numero dei feriti sull’autobus dell’AMT che questa mattina ha effettuato un’improvvisa brusca frenata causando la caduta, a bordo, di moltissimi passeggeri. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, in via Montevideo e il conducente del bus ha raccontato di aver dovuto frenate bruscamente per evitare l’impatto con un’auto che non ha dato la precendenza.

Sul posto sono accorse diverse ambulanze e solo tre dei 12 feriti sono stati trasferiti in ospedale per le ferite riportate.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e l’automobilista che avrebbe causato i numerosi feriti.