Sestri Levante (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni della donna di 50 anni ferita ieri sera in un grave incidente stradale avvenuto sulla statale Aurelia.

Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati finendo poi la loro corsa contro altre auto parcheggiate. Ad avere la peggio una donna di 50 anni che è rimasta intrappolata nella vettura ed inizialmente i passanti intervenuti in suo soccorso non riuscivano neppure ad aprire la portiera dell’auto.

Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto e li hanno affidati alle ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso che hanno trasferito d’urgenza la donna in ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.