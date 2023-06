Genova – E’ prevista una giornata difficile per le autostrade della Liguria per il rientro dal lungo ponte del 2 giugno e per le gite fuoriporta dell’ultimo giorno.

Questa mattina la drammaticità della situazione si è già mostrata sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove si è registrata una coda da 11 km tra Albenga e Finale e altri 3 km di coda tra Finale e Feglino, con un totale di 14 km di auto incolonnate sotto il sole.

Altra coda, sempre sulla A10 Genova Ventimiglia è segnalata alle 12,30 tra Arenzano e il bivio con la A26 Voltri Gravellona Toce dove si teme si registrerà la situazione peggiore negli orari del rientro