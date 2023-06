Genova – E’ stato trovato morto, probabilmente soffocato dal fumo, il gatto “di casa” che viveva nell’appartamento che ha preso fuoco questa mattina, intorno all’ora di pranzo, in uno stabile di via di Ravecca, nella parte antica della città.

I vigili del fuoco sono intervenuti a seguito delle segnalazioni dei vicini di casa che hanno notato del fumo uscire dalle finestre dell’appartamento dell’ultimo piano. I pompieri, temendo che nell’abitazione si trovasse la proprietaria, hanno ispezionato tutte le stanze dopo aver indossato l’attrezzatura per respirare senza pericolo di intossicazioni ma, fortunatamente la donna era fuori casa al momento del rogo.

Purtroppo, però, è stato trovato il gatto di casa, ormai morto.

I vigili del fuoco hanno poi spento le fiamme mentre il palazzo veniva evacuato in via precauzionale.

Spente le fiamme sono state avviate le operazioni di bonifica e di accertamento delle cause. Sembra che l’incendio sia partito dalla cucina.

Molti i danni ma fortunatamente l’edificio risulta abitabile.