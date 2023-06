Bordighera (Imperia) – Indagini in corso sul ritrovamento, ieri mattina, del corpo senza vita di un uomo tra i 30 e i 40 anni su una spiaggia del lungomare Argentina.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un Migrante ma non è ancora chiaro se la persona sia morta in mare, forse a causa di un malore, o se invece il corpo sia stato abbandonato sulla spiaggia.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso, confermando o meno l’ipotesi dell’annegamento. Nel frattempo le indagini proseguono a tutto campo.