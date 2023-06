Genova – Ancora un gruppo semaforico in tilt sulle strade genovesi. Questa volta a lampeggiare sul giallo è l’impianto che regola l’incrocio tra via T. Invrea e Via Casaregis.

A segnalare il pericolo ad automobilisti e motociclisti è la polizia locale che invita alla massima prudenza attraversando l’incrocio ed ha avviato le verifiche e attivato i tecnici per le riparazioni.