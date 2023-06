Genova – Un nuovo centro commerciale da 50mila metri quadri con ben 121 nuovi negozi. E’ quanto verrebbe realizzato nel Waterfront di levante e nel Palasport secondo quanto denunciato oggi dal Partito Democratico che accusa il sindaco Marco Bucci di aver “omesso” questo particolare del progetto.

“Il progetto del nuovo Palasport – spiega il Partito Democratico in una nota – ribattezzato significativamente “Waterfront Mall” – “mall” in inglese significa appunto centro commerciale – destina 50.000 metri quadrati di superficie ad esercizi commerciali. Quest’area, sommata agli esercizi commerciali previsti per i piani terra degli altri edifici del Waterfront, costituirà, di fatto, un nuovo centro commerciale per la città, con all’interno l’immancabile supermercato”.

“Con questo progetto – proseguono i consiglieri comunali – non solo la Giunta Bucci tradisce lo spirito della riqualificazione e viene meno agli accordi presi con cittadini e commercianti, ma viola il Piano Urbanistico (PUC) vigente. Esso prevede, infatti, come funzione principale dell’area del Palasport quella di ospitare “residenze, uffici, strutture ricettive alberghiere, servizi privati e di uso pubblico” e solo come funzione complementare quella di ospitare distretti commerciali tematici”.

“L’inserimento di un centro commerciale di 28.000 metri quadrati – denuncia il PD – su una superficie totale di 50.000, tuttavia, si configurerebbe come funzione principale, non complementare, ed essa non consente la destinazione commerciale”.

I consiglieri del Partito Democratico hanno convocato una conferenza stampa per domani alle ore 12 a Palazzo Tursi e depositato un’interrogazione urgente chiedendo chiarimenti alla Giunta.