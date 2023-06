Genova – la stagione balneare è appena iniziata e già scatta il primo divieto (temporaneo) di balneazione a Priaruggia.

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il vicesindaco Pietro Piciocchi ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Seguiranno altri controlli sulla qualità dell’acqua che potrebbero far cancellare il divieto di tuffi ma residenti e frequentatori temono che si ripeterà la sequenza di divieti “temporanei” come nella passata stagione.

Anche quest’anno “sospettato” il rio che sfocia in mare proprio nella baia di Priaruggia e che potrebbe avere problemi per scarichi abusivi o rotture nelle tubazioni degli scarichi fognari.

Da tempo gli abitanti della zona chiedono controlli accurati lungo tutto il corso del torrente e verifiche sul corretto allacciamento degli scarichi fognari alla rete cittadina.