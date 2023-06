Genova – Proseguono in queste ore le indagini delle forze dell’ordine per individuare l’uomo di circa 50 anni che nella serata di lunedì, intorno alle 19, ha molestato una ragazzina di 12 anni che si trovava in via Reti, nel quartiere di Sampierdarena.

La giovane, dopo esser stata seguita e aggredita, è riuscita a mettere in fuga l’uomo, mordendolo e graffiandolo, e poi ad avvisare la madre, che ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, le quali hanno costruito un identikit con la testimonianza della 12enne e hanno iniziato a visionare le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, con la speranza di individuare l’aggressore.

Un caso analogo era capitato la settimana scorsa a Sestri Ponente dove la vittima, una 16enne, era riuscita a mettere in fuga l’uomo che la voleva aggredire.