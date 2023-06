Savona – Si chiamava Marcello Ciarlo, 66 anni, di Genova, il motociclista deceduto questa mattina in un terribile incidente stradale sulla strada di accesso al casello autostradale di Savona per la A10.

L’uomo, in sella alla motocicletta, stava percorrendo la strada quando ha urtato un pesane automezzo che lo ha poi travolto.

Inutili per lui i soccorsi del 118. All’arrivo dell’ambulanza l’uomo era già deceduto.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le responsabilità.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale in zona