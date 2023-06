San Fruttuoso di Camogli (Genova) – Attirati in un angolo della spiaggia con del pane e abbattuti senza pietà, grandi e piccoli. Sta suscitando feroci proteste l’intervento deciso dal team regionale per il controllo dei cinghiali. L’abbattimento è stato effettuato a seguito della diffusione del video che vedeva la famigliola di cinghiali mentre passeggia tranquillamente tra i bagnanti, a San Fruttuoso di Camogli, tentando di rubare cibo negli zaini.

Una scena che ha choccato i presenti e scatenato la furia di alcuni residenti che hanno anche denunciato che i corpi sanguinanti dei cinghiali sono stati trascinati sulla spiaggia in una scena “splatter” da film dell’orrore.

A cercare di calmare gli animi il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana (Lega) che ha chiarito che gli animali, per quanto non si fossero comportati in modo aggressivo, sono comunque animali selvatici e potenzialmente pericolosi.

Sul fronte opposto animalisti e residenti del piccolo borgo marinaro che hanno urlato la loro rabbia quando hanno visto abbattere uno dopo l’altro i cinghiali, attirati con del cibo e poi finiti in una mattanza che ha choccato i presenti.

La protesta prosegue anche sui social anche se in molti fanno notare che in qualche modo l’emergenza cinghiali deve essere affrontata e visto che non è possibile catturarli e spostarli, le alternative sono poche.

Le associazioni ambientaliste continuano a ripetere che l’abbattimento non è la soluzione perché le cucciolate sostituiranno velocemente gli animali morti.

La proposta resta quella di fornire cibo con farmaci anti fecondativi nella stagione degli amori dei cinghiali, per impedire le nuove nascite.