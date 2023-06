San Fruttuoso di Camogli (Genova) – Un esposto alla magistratura per chiedere che indaghi sull’abbattimento di una famigliola di cinghiali che era stata ripresa mentre passeggiava tra i turisti che affollavano la spiaggia del borgo marinaro di San Fruttuoso.

A presentarlo Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente che ha chiamato in causa Regione Liguria che avrebbe ordinato di usare il pugno duro e di ammazzare i cinghiali.

“Li hanno sterminati questo è il termine esatto- scrivono gli animalisti di AIDAA – ma da quanto abbiamo capito non era assolutamente necessario. Un’ azione pari agli sceriffi del vecchio west, ora abbiamo presentato un esposto e stiamo raccogliendo testimonianze per verificare se esistono i motivi per una denuncia penale per maltrattamento di animali e loro uccisione”