Genova – Verranno celebrati nel capoluogo ligure e non a Santo Domingo, i funerali di Yirelis Pena Santana, la donna residente con la madre e i suoi 3 figli a Genova e uccisa a Cassino, in provincia di Frosinone dove aveva appena iniziato a lavorare.

Il magistrato che segue il caso non ha concesso il trasferimento a Santo Domingo della salma ma ha autorizzato i funerali che dovrebbero tenersi a Sampierdarena, probabilmente nella chiesa del Don Bosco dove si è già tenuta una veglia funebre che ha stretto la comunità dominicana ai familiari della vittima.

Non ci sarà, per ora, il trasferimento della salma nell’isola caraibica di cui la donna era originaria. Le indagini non sono infatti ancora concluse e il magistrato ha disposto che la salma resti in Italia per eventuali ulteriori accertamenti.

Intanto il presunto assassini, Sandro Di Carlo, 26 anni, è stato trasferito nel carcere di Roma per motivi di sicurezza.