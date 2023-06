Genova – Non c’è pace per gli utenti della Funicolare Zecca-Righi che anche questa mattina è ferma (dalle 6:20) per non meglio precisati “problemi tecnici”.

La funicolare è molto utilizzata da chi vive sulle alture della città ed in pochi minuti arriva in pieno centro cittadini.

E’ attivo un servizio sostitutivo con mezzi pubblici ma con tempistiche decisamente diverse.

Sempre più spesso, negli ultimi tempi, la funicolare si ferma per lavori, manutenzioni o guasti.