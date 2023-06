Genova – Camminava tranquillamente in via Buozzi quando è stato avvicinato da un giovane che lo ha minacciato con un coltello per convincerlo a consegnare tutti i suoi averi.

Brutta avventura per un ragazzino di 15 anni rapinato per strada.

L’aggressione è avvenuta nel quartiere di San Teodoro dove, come in altre zone della città, si registra un’impennata degli episodi di micro-criminalità.

Il ragazzino, sotto la minaccia del coltello, è stato costretto a consegnare il telefono cellulare e un portafogli griffato.

Il rapinatore si è poi allontanato tranquillamente sparendo velocemente.

La volante della polizia intervenuta sul luogo non ha trovato traccia del malvivente ed ha prestato assistenza al ragazzino terrorizzato.