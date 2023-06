Sestri Levante (Genova) – Terribile incidente questa mattina, intorno alle ore 11:30, nei pressi della frazione di Cascina, nel comune di Sestri Levante.

Secondo le ultime informazioni, un uomo di 64 anni alla guida di un trattore avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e rimanendo di conseguenza schiacciato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 64enne. In corso i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.