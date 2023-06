Genova – Ancora una notte all’insegna dell’emergenza cinghiali sulle strade cittadine. Intorno alla mezzanotte una famigliola di ungulati è stata segnalata da passanti in via Fereggiano, tra Marassi e Quezzi e subito la polizia locale ha avvisato automobilisti e motociclisti del potenziale pericolo di incidenti ed ha verificato l’allontanamento degli animali.

Intorno alle 2 della scorsa notte i cinghiali hanno deciso di fare una passeggiata anche in corso Europa all’altezza dell’incrocio con via Scribanti, nel levante genovese, nelle vicinanze dell’ospedale San Martino.

Questa mattiina, intorno alle 6,20, i cinghiali sono stati segnalati in piazza Manzoni, nel quartiere di San Fruttuoso.

Anche in questo caso è intervenuta la polizia locale per controllare i cinghiali e per allertare automobilisti e motociclisti del pericolo di incidenti anche gravi come quelli già avvenuti nei giorni scorsi.