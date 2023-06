Genova – Ha iniziato a litigare animatamente con la compagna e nel pieno della notte l’ha colpita ripetutamente facendola urlare di dolore. Sono stati i vicini di casa a chiamare subito il 112 per far intervenire i carabinieri che sono accorsi ed hanno fermato la lite.

Ad aggravare la posizione del giovane, però, i carabinieri entrati nell’abitazione hanno trovato della droga avviando subito una perquisizione che si è conclusa con il ritrovamento di circa 1,3 chili di hashish e marijuana in fiori.

A quel punto per il ragazzo di 24 anni sono scattate le manette sia per le botte alla compagne che per la droga che nascondeva in casa.