Genova – Dopo il successo degli anni scorsi torneranno per tutto il periodo di agosto, sul tratto di spiaggia davanti al quartiere di Voltri, i cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS). Con simpatia, tanto addestramento e doti non comuni di osservazione e rapidità di intervento, sorveglieranno insieme ai loro accompagnatori la sicurezza di bagnanti e saranno come sempre pronti a lanciarsi in acqua per salvare chiunque si trovi in difficoltà come avvenne nell’agosto del 2022 con il salvataggio di ben 3 bambini.

I cani addestrati dalla SICS tornano a presidiare il tratto di spiaggia libera con ben 3 postazioni grazie ad un accordo con il Municipio VII Ponente che è giunto alla 12esima edizione.

A presentarsi alla popolazione ci hanno già pensato nell’edizione di quest’anno della Spazzapnea sorvegliando con un pò di curiosità gli oltre 200 volontari che si sono lanciati in mare, con maschera, pinne e muta, per recuperare i rifiuti che i soliti incivili hanno lanciato in mare dalla spiaggia o dalle barche.

L’accordo con il Comune prevede la presenza del servizio di vigilanza dalle 12 alle 18 nei week end e nella giornata del 15 (Ferragosto)

La loro presenza è molto gradita ai bagnanti che sperano che si possa estendere la convenziona con un servizio per tutta la settimana magari integrando con i bagnini della Società di Salvamento.