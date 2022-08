Genova – Sono appena entrati “in servizio” sulla spiaggia di Voltri ed hanno già salvato tre ragazzi. I cani bagnino del Sics, la squadra italiana cani salvataggio, si sono già distinti per un salvataggio nel ponente genovese.

Mentre erano in compagnia dei loro cani in una delle postazioni che presidiano da domenica, infatti, i conduttori dei cani si sono accorti che tre ragazzini faticavano a rientrare a riva per la forte corrente ed il vento e subito hanno messo in allarme i cani Kora, Fendy e Ludo, tre splendidi labrador addestrati al soccorso in mare.

Senza tentennare i cani si sono lanciati in mare e hanno raggiunto a nuoto i tre ragazzini in difficoltà e li hanno trainati a riva mettendoli in salvo.

Una scena che ha scatenato gli applausi dei presenti che in gran parte non si erano nemmeno resi conto della situazione di pericolo.

Dopo gli abbracci e i ringraziamenti, i ragazzini hanno scattato dei selfie e sono tornati dai genitori.