Genova – Hanno visto un trasportino con dentro un gatto in vico dei Lavatoi ed hanno sperato che il padrone passasse velocemente a prenderlo ma poi, con il passare del tempo è emerso il sospetto che si trattasse di un abbandono. E così è stato.

Alcuni passanti hanno quindi chiamato la Croce Gialla ed il loro servizio veterinario per fare in modo che il micio, apparentemente in buona salute e senza problemi, potesse essere accolto e rifocillato al Canile di Monte Contessa, dove si occupano anche di felini.

I volontari della Croce Gialla hanno recuperato il trasportino con il gatto e lo hanno consegnato ai volontari del canile per le pratiche del caso.

Resta da capire perché il proprietario lo abbia abbandonato e se l’animale sia in salute o meno.

Se il padrone non si farà vivo per reclamarlo il gatto verrà dichiarato adottabile e chi lo desidera potrà andare a prenderlo per donargli una nuova casa