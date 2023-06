Borgo Fornari (Genova) – Il 30 giugno torna, con la 22esima edizione, la Sagra del Raviolo Casalingo con la preparazione e distribuzione di migliaia di ravioli fatti rigorosamente a mano

Sarà possibile gustare il piatto tipico genovese nei giorni 30 giugno e 1 e 2 luglio con oltre cento persone tra uomini donne e ragazzi impegnati nell’organizzazione e nelltorneranno dopo due anni di riposo forzato, a realizzare la Sagra del Raviolo Casalingo.

Ormai un appuntamento fisso dell’estate valligiana, per le famiglie e per i giovani anche grazie anche al parco verde e ai giochi per i più piccoli, ma soprattutto per la qualità dei piatti.

La ricetta, come da tradizione, prevede l’impiego di carne genuina (di fassone piemontesi allevate in piccole stalle) , uova, formaggio di prima scelta e boraggini del posto.

Sarà possibile gustare anche cima alla genovese, salsiccia artigianale, hamburger di fassone piemontese e dolci