Finale Ligure (Savona) – Non ce l’ha fatta il pensionato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nella cittadina della riviera savonese.

L’anziano è stato centrato da un taxi che lo ha sbalzato per aria per poi ricadere a terra con terribili ferite che sono state fatali.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca di Finale che ha soccorso il ferito e lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Purtroppo l’anziano è deceduto all’arrivo in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.