Genova – Ennesimo incidente causato dalla presenza di cinghiali per strada. Questa volta è successo sulle strade per il Righi, sulle alture della città dove un ragazzo di 20 anni si è ribaltato con l’auto per evitare un animale in mezzo alla strada.

Il ragazzo stava percorrendo la strada con la sua vettura quando, improvvisamente un enorme cinghiale ha attraversato la strada e il conducente per evitare l’impatto ha sterzato violentemente. L’auto ha perso il controllo e si è ribaltata.

Fortunatamente, per il giovane, molta paura ma nessuna ferita grave.

L’incidete è avvenuto intorno alle 21 e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno rimesso in carreggiata la vettura per poterla muovere.

Il giovane è stato comunque trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.