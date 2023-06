Genova – Un appello disperato per ritrovare il telefono cellulare che le hanno rubato e che conteneva le foto e i video del figlio morto in un incidente stradale. A lanciarlo sui social , chiedendo di ricondividerlo per poter arrivare al maggior numero di persone possibili, Cristina Traverso, madre di Manuel Abd El Hamid, il ragazzo morto in un terribile incidente stradale a Pieve Ligure

La donna, ancora in lutto, è stata derubata del cellulare del figlio e chiede che le venga restituito poiché tra i pochi ricordi che ha del ragazzo ma, soprattutto, unica copia di foto e video che il giovane scattava e riprendeva parlando e commentanto.

“Sto vivendo un incubo terribile da quel maledetto 22 aprile 2023 – scrive Cristina Traverso – un incubo dal quale nn c’è più risveglio, la mia vita ormai procede in bianco e nero senza più gioie ma solo dolore. Ogni sera io e mio figlio era abitudine darci la buona notte con dei bacini e le ‘ruffine’ come le chiamavo io e finivo questo rito meraviglioso con una carezza sulla testa e la frase ‘grazie grazie che Dio ti benedica’. Continuo a farlo tutte le sere solo con le sue fotografie e per sentire la sua voce aprivo i video sul suo telefono ma purtroppo non posso più fare neanche questo perché lunedì mattina dal banco bar del ‘Gallery’ mi hanno preso il mio cellulare iPhone 8 nero con il retro rotto e l’iPhone di mio figlio 13 pro Max con le telecamere dietro rotte. Chiedo con il cuore in mano alla persona che ha fatto questo gesto un atto di bontà facendomi riavere i cellulari …….Vivendo una tragedia così ci si aggrappa a qualsiasi cosa che ricordi tuo figlio per di più in quell’incidente mio figlio è morto ma il suo cellulare era rimasto intatto ……….prego spero grazie a tutti”.