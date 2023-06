Genova – E’ stata ritrovata sana e salva Victoria, la ragazzina di 11 anni scomparsa da casa in via Piacenza. Ieri sera un familiare aveva lanciato un appello sulle pagine Facebook per ritrovarla e subito si era mobilitata una moltitudine di persone che ha rilanciato il post con le foto della ragazzina scomparsa e l’appello della famiglia.

La giovane è stata ritrovata e la famiglia ha ringraziato per il sostegno e l’attenzione data da moltissimi alla vicenda.