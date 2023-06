Ventimiglia (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della persona trovata morta in mare questa mattina, al largo della costa della città di confine.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando alcuni passanti hanno notato la sagome di una persona in acqua ed hanno subito dato l’allarme.

Sul posto è arrivata la motovedetta della Guardia Costiera per per la persona non c’era più nulla da fare.

Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un Migrante ma non è chiaro come sia finito in mare.

Il cadavere è stato recuperato e trasferito in obitorio a disposizione del magistrato che si occuperà del caso e che quasi certamente disporrà per la perizia medico legale.