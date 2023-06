Tempo in via di stabilizzazione e temperature in aumento in Liguria grazie ad un promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale che va a consolidarsi sul Mediterraneo e sull’Italia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 21 giugno 2023

Cielo alto e stratificato per il passaggio di innocue velature frammiste a polvere del deserto in sospensione. Giornata molto calda .

Venti: Moderati/ tesi da est sud est. Nord est sul ponente ligure

Mari: mosso per onda da sud est

Temperature: in aumento.

Costa: min +20/24°C, max: +28/32 C

Interno: min: +13/20°C , max: +26/32°C