Genova – In queste ore le code non colpiscono soltanto le tratte autostradali della nostra regione, in particolare quella dell’A7 da Isola del Cantone fino a Genova Bolzaneto.

Code e automobilisti inferociti si registrano anche in Valbisagno sempre per i cantieri – molti dei quali fermi da giorni – che causano code e rallentamenti tra Molassana e corso De Stefanis.