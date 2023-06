Deiva Marina (La Spezia) – Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale in cui ha perso la vita, questa mattina, un pensionato finito fuori strada con l’auto.

Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada e ribaltandosi con in località Castagnola, tra Deiva e Framura.

Un incidente che ha avuto conseguenze mortali per il pensionato che è stato soccorso in condizioni già disperate ed è morto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza del 118.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine che hanno avviato le verifiche per accertare se si sia trattato di un incidente solitario o se invece siano coinvolte altre vetture.

L’auto stava procedendo in discesa verso l’abitato di Deiva su una strada in forte pendenza quando il guidatore, per cause ancora da accertare, ha urtato con le ruote anteriori su un grosso masso a bordo carreggiata e si è ribaltato.