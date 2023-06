La Spezia – Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio per un incidente stradale sulla strada napoleonica.

Nel tratto tra l’abitato di Fezzano e Le Grazie due auto si sono scontrate frontalmente ed una delle due si è ribaltata su un fianco.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale del 118 per estricare i tre occupanti delle macchine, i quali sono poi stati trasferiti al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura della strada napoleonica causando lunghe code in entrambe le direzioni.

Sul posto anche la polizia locale che ricostruirà l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità