Genova – Teli bianchi che coprono le auto parcheggiate nei posteggi al di sotto del viadotto Gavette sull’autostrada A12 Genova – Livorno. Le hanno notate i residenti della zona che da qualche tempo vedono gli operai delle ditte al lavoro sul viadotto che coprono le auto in sosta con teli bianchi di materiale molto spesso e resistente e nel contempo molto morbido.

Le auto vengono “impacchettate” una ad una e restano in quelle condizioni sino all’arrivo del proprietario o sino a fine giornata lavorativa.

Per “proteggere” le auto da non si sa esattamente cosa, ci sono ben due operai addetti all’impacchettamento e i residenti della zona sono abbastanza perplessi.

Da un lato sono contenti che ci si preoccupi delle loro auto posteggiate ma, dall’altra, si domandano cosa si teme che possa accadere visto che i parcheggi sono regolarmente aperti e che non basterebbe certo un telo a proteggere le auto dalla caduta di oggetti o detriti dal viadotto, alto decine e decine di metri.